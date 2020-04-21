民眾黨立委賴香伶、張其祿及崔媽媽基金會執行長呂秉怡，今日於立院黨團辦公室召開記者會表示，台北市房租中位數遠高於低收入戶所得，但近日有不少民間業者因為新冠肺炎疫情影響，也開始調降租金，呼籲能有更多房東加入一同響應。

張其祿表示，除台北市外，新北市的租金中位數也占了低收入戶薪資一半以上的比例。近年來台灣房價，以「整層住家」租金漲幅最高，每坪租金中位數較10年前漲幅高達63％；「獨立套房」次之，漲幅為43％。

張其祿指出，受疫情影響收入的店家更是苦不堪言，台北老字號的江浙餐廳「祥福餐廳」、高雄的「祥鈺樓」也都因不敷成本，相繼停業。但近日民間已有房東開始調降房租，但政府應該做更多的事情。

呂秉怡指出，一般租屋民眾的每月支出中，房租是佔其可支配所得中的最大一筆，特別是雙北地區的房客，租金可能就占可支配所得的30到50％。

賴香伶表示，政府應把降租政策落實於轉租第三人，比方說承租公有房地做營業使用者，像是委外營運場館等，在取得政府的紓困降租後，廠商應將減租政策落實於轉租的第三人，並由主管機關定期辦理抽查，以落實政府紓困降租美意。

賴香伶也建議，政府放寬愛心房東及適用租金補貼資格，並將租金轉嫁給租客，適用範圍擴大至因疫情導致的待業青年、無薪假勞工、弱勢族群。

(中時 )