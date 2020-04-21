有「武打甜心」封號的女星丁巧唯今（21日）在臉書公開結婚喜訊，宣布與金牌製作人王鈞兒子也是新銳導演王鼎霖結婚，丁巧唯透露其實她在1月1日就已登記結婚、成為「王太太」，而更驚喜的是，丁巧唯宣布肚皮有喜「我們的小寶寶突然出現了」。

丁巧唯與重量級製作人王鈞、丘秀珠的兒子、新銳導演王鼎霖交往僅半年多，就接受求婚，就在籌備11月的婚禮過程中，小倆口又意外發現懷孕，現在因為疫情關係，為了親友的安全，所以已經決定延後！據悉婚禮應該在明年五月。

不過丁巧唯也在臉書宣布：「我們的小寶寶突然出現了」，預產期和他們原訂婚禮日只差幾天，讓丁巧唯直呼：「真的是太巧啦」，丁巧唯不只是人妻，還將是個新手媽咪，她也感性寫下：「30歲的這年有好多改變，謝謝讓我遇到王鼎霖如此體貼善良穩重的終生伴侶」。

丁巧唯經紀人陳秀卿表示，丁丁是在元旦時接受王鼎霖求婚，接著便積極看結婚場地，本來已決定11月辦婚禮宴客，結果就發現懷孕了，受疫情影響，考量到丁丁的藝人媽媽林秀君是香港人，親戚都在香港，近期都無法提前辦婚禮，原訂的11月又是預產期，因此婚禮直接延期，但小倆口日前已經去辦了結婚登記。現在才宣布喜訊，則是因為礙於懷孕滿三個月才公開的習俗。

雖然丁巧唯與王鼎霖都來自演藝世家，王鼎霖還是柴智屏女兒高雋雅的同學，高雋雅則是丁丁的好朋友，但丁丁與王鼎霖都不是透過他們認識，反而是其他朋友介紹認識才相戀，一切都是緣份天注定。

(中時電子報)