海軍敦睦艦隊高雄有9人染疫，高市府持續追蹤疫調，高雄市長韓國瑜今（21）日表示，744位官兵中扣掉24位已確診，350位戶籍在高雄，當中有92人拒絕疫調，特別拜託中央協調國防部配合。衛生局表示，若拒絕疫調，可依法最重罰30萬。

韓國瑜今開防疫會議，感謝中央流行疫情指揮中心昨日下午已提供設籍高市艦隊官兵名單。根據市府防疫單位逐一電訪疫調，744位官兵扣掉24位已確診，350位戶籍在高雄，其中28位查不到資料，沒接電話92位，資料錯誤17位，願意配合疫調121位，拒絕疫調92位官兵。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，昨日電訪過程92位官兵表示「未接獲上級指示」，拒絕配合市府進行疫調，籲請中央國防部務必宣達所屬人員配合疫情調查，以利即時進行各項防疫工作及疫情控制。

潘炤穎表示，今日已緊急聯繫海軍司令部請其飭令所部配合疫調，若有違反者將依違反《傳染病防治法》第43條拒絕規避相關防治工作得處以新台幣6至30萬罰款。

潘炤穎認為，「上級有令未獲指示」這個說法當然不ok，疑似有推託之嫌，不然其他官兵怎麼願役接受役調，今天請海軍司令部再通令所屬配合疫調。

(中時 )