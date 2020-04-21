新冠肺炎疫情禍延全球，幾乎各國都對人們移動採取不同程度的審核與限制，日前女星袁詠儀為工作從香港進入深圳，被送到酒店隔離14天，直到近日才終於「出關」，袁詠儀被爆馬上去「大撒幣」狂買名牌包，事後遭她否認，同時公開親筆信，吐露接受隔離這段時間的流程與心情，坦言「半生難忘」。

袁詠儀隔離結束，被爆一出關就去購物，在名品愛馬仕店面豪買6個包及16件服飾，釣出本尊在底下留言回應，連聲澄清「沒有」，都是小錢包，買的也不是衣服而是帽子，而不是她下不了重手，而是「不要誇張，不然，不能進家門，謝謝」。

事後她公開親筆信，向深圳南山區政府的粵海道辦事處致謝，坦言因為工作不得已，也知道一去深圳必須隔離，而到酒店隔離前，自己跟家人們是一萬個擔心，不知該怎麼安排交通、怎麼接受檢驗，「直到我坐上計程車的那一刻，我都是忐忑不安的，感覺一切都是未知」。

然袁詠儀這些不安，一進到深圳灣口岸，就煙消雲散了，因為工作人員的專業、耐心、細緻與負責，每個環節都嚴謹有序，讓她半小時就完成所有程序，搭上前往酒店的巴士，袁詠儀大讚過程相當安全高效，讓身為被隔離人的她，放下了擔憂跟不安，因此寫信感謝，感性吐露：「就像星星，我始終無法看見他們，但我知道他們就在那裡」。

(中時電子報)