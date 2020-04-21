少子化的時代來臨，父母對於孩子的教育更加重視，額滿學校的學區也因此成為購屋的熱門標的，觀察108年1月至109年2月內政部實價登錄資料，台北市額滿國中小周邊的住宅平均單價，最難入手的為新生國小，平均單價為89.7萬，而最親民國小則為石牌國小，單價僅約50.1萬，兩間學校周邊住宅價差將近40萬。謝志傑表示，新生國小除了本身是明星學校之外，隔壁的金華國中更是一位難求，兩所學校皆緊臨大安森林公園，為台北市的精華地段，且鄰近捷運大安森林公園站及東門站，生活機能方面更有永康商圈支撐，眾多優勢的聚集下，成為台北市房價最高的明星學區。

台北市額滿學校周邊500公尺範圍內的交易量由內湖區的明湖國小奪冠。謝志傑說明，明湖國小及國中皆是知名的明星學校，且附近南湖國小也是近兩年的額滿國小，學區相當完整。除此之外，明湖國小周邊的交通及生活機能相當豐富，交通部分位於捷運葫洲站及東湖站中間，具有雙捷運站的優勢，而生活機能則有哈拉影城商圈支撐，再加上每坪55萬左右的親民房價，使明湖國小周邊交易量奪下第一的寶座。

交易量排名第二的為敦化國小，交易量共172件。謝志傑表示，敦化國中小是台北市的最具盛名的明星學區，向來是家長們的兵家必爭之地，若非持有學區內建物所有權並設籍，往往需要設籍數年才能搶到名額。而該學區同樣具有雙捷運站的優勢，生活機能更加完善，除了供日常所需的商店之外，與台北小巨蛋、微風南京及IKEA家居也相距不遠，無論是增值性、保值性都相當不錯，轉手性也相對較高。

交易量排行第三的則為麗山國小，交易量共151件。謝志傑說明，麗山國中小位於內湖區，鄰近捷運西湖站與港墘站，且鄰近內湖科技園區，在交通便利的情況下，吸引許多在內科就業的民眾於此購屋。生活機能方面，內湖路一段沿線可以提供大部分的生活所需，港墘站周邊也有737巷商圈，是當地著名的美食商圈。與前面兩名較不同的是，麗山國小巷弄內住宅環境較為單純，適合喜歡寧靜生活的民眾於此購屋。

(時報資訊)