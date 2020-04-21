人員為母熊清創傷口。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

1隻帶著幼熊的台灣黑熊媽媽在台東錦平林道不慎落入套索，導致前肢受傷，屏東科技大學副教授黃美秀接獲通報立即轉知台東林管處，人員在現場果然找到受困母熊，並在近設置誘捕籠，希望能找到不見蹤跡的小熊。

19日晚間大約11時，台東縣錦屏部落陳姓族人通報黃美秀，在錦屏林道發現有疑似與小熊同行的母熊受困套索陷阱需要救援。黃美秀於20日清晨轉知台東林區管理處後，隨即由台東林管處動員前往現場，並偕同黃美秀及黑熊保育協會團隊啟動救援工作。

台東林管處人員於20日上午11時抵達現場，確認黑熊受困地點及勘查週邊環境後，於下午1時會同抵達現場的黃美秀、專業獸醫師與黑熊保育協會人員，前進至母熊受困處展開救援工作；經獸醫師吹箭麻醉後，檢視母熊狀況，發現其雙前肢均陷入套索陷阱，初步判斷右前肢並無骨折及嚴重外傷，但左前肢因遭套索緊束嚴重，三指傷勢見骨嚴重發炎，又其犬齒扯咬鋼索而造成牙床嚴重發炎。

經獸醫專業評估後，若未積極治療在野外恐有感染死亡的風險。台東林管處經現場評估即刻後送，受傷母熊已於20日晚上12時送抵屏東科技大學保育類野生動物收容中心治療及暫時照養，待傷口癒合後將野放回其原生環境。

此外，通報人提及在母熊受困陷阱旁樹上有看到小熊，然而臺東林管處人員20日進行現場救援時，並未於周遭發現小熊蹤跡，但為求慎重，台東林管處將持續追蹤周遭是否有小熊行蹤，並佈置誘捕設施。

(中時 )