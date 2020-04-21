一零四(3130)「104履歷診療室」提供求職者不受時間和空間的影響，隨時可以免費在線上請益職場前輩，不只創造4.64倍的社會價值，防疫期間更具關鍵角色，並獲得國際社會價值協會(SVI)頒發「社會投資報酬」SROI認證，104也是國內人力銀行及資訊服務業中第一家獲頒認證的企業。

104人力銀行總經理黃于純指出，累計近兩年，「104履歷診療室」已有超過2,800位職場前輩(Giver)無償完成1萬3千場履歷健診，幫助65％的諮詢者(Taker)找到工作，減輕經濟和心理壓力。

社會報酬率SROI(Social Return on Investment)是用來評估企業對於社會公益投入與產出的量化指標之一。104人力銀行與資誠聯合會計師事務所合作，將SROI引入「104履歷診療室」，透過SROI衡量對利害關係人的衝擊與影響，並以客觀量化的數據分析2018年8月1日到2019年7月31日之間，「104履歷診療室」所產生的社會價值及社會影響力，結果發現「104履歷診療室」每投入新台幣1元，可產生新台幣4.64元的社會價值，獲國際社會價值協會頒發認證。

受疫情影響，無薪假人數創8年新高，今年新鮮人求職顯得格外嚴峻。為協助新鮮人安度疫情風暴，自疫情開始已有上百家企業進駐「104履歷診療室」 ，包括台灣大哥大、燦坤實業、Vpon威朋大數據、迪卡儂、宏華國際(中華電信子公司)、台灣大哥大、薰衣草森林、海底撈、GAP、元大人壽、華泰電子、生活市集、台星科、大潤發、亞洲藏壽司、萬泰科技、裕隆集團裕隆日產汽車。104履歷診療室內建於104工作快找APP，由職場前輩(Giver)無償幫助求職者(Taker)職涯諮詢，24小時不打烊，完全不受疫情、及時間空間的影響，Giver和Taker可在「104履歷診療室」的聊天室同步瀏覽履歷表，並使用文字溝通或語音通話一對一互動。

(時報資訊)