《華爾街日報》報導，消息人士透露以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC）考慮提前啟動新敲定的聯合減產計畫，而非原訂的5月才開始行動。

受此消息激勵，目前美國5月期油價格已由負轉正，目前上漲105.26%，報每桶1.98美元。稍早前，該近月合約價暴跌55.9美元或306%，收在每桶負37.63美元，為歷來首度跌為負值，並創下1983年以來最大單日跌幅，盤中最低跌至負40.32美元，創下歷史新低。

布蘭特期油盤中震盤劇烈，目前價格再度由升轉跌，為下挫1.13%，報每桶25.28美元。

石油輸出國組織與俄羅斯等減產聯盟（OPEC+）在本月中旬敲定規模前所未見的減產協議，同意自5月起每日聯合減產970萬桶。此外，美國、加拿大與巴西等其他產油國亦可望另外減產370萬桶，使減產量總計達到每日近2000萬桶，相當於全球供應量的20%。

(時報資訊)