台鐵普悠瑪前年10月21日在新馬站翻覆，釀18死、291人輕重傷。行政院隔月公布調查報告，認定列車進入彎道時超速、主風泵異常、ATP遠端監視系統被隔離等3大原因釀事故。去年8月運安會依運輸事故調查法，提供必要補強，今日公布事實調查報告，解讀資料顯示，出軌前1秒速度在140公里。

調查發現，該列車是從潮州站北上，12時許進入樹林調車場前，第8車就有主風泵（空壓機）故障問題，前一位司機員沒有發現問題，也沒有回報要檢查列車，下一班換尤姓司機員上班，自14時50分從樹林站開往台東站。第8車又於15時39分首次出現列車動力時有時無、停留軔機自動作動及停車現象，翻車前總計出現13次。

期間，尤姓司機員曾於16時5分向福隆站長通報事故列車動力時好時壞狀況，機務段檢查員同意讓司機員降下集電弓後再重新上升，25分時，司機員再向頭城站長通聯表示「請調度員報備一下6432請求頭城停車」，站長覆誦「你說有人坐錯車要我跟調度員報備嗎」，司機員回「欸欸」，站長說「調度員說不行喔，沒辦法」。

26分，另名機務段檢查員跟司機員通聯瞭解列車狀況，認為可能是主風泵問題，檢查員回復將安排在花蓮換車。34分列車停靠宜蘭站，2名列檢員前往第1、8車檢查，確認主風泵有故障顯示，建議車長扳動配電盤BOUN開關；從羅東站至新馬站間，車速在140公里，47分司機員問「現在變成把ATP把它關起來」，機車調度員問「ATP關起來會好嗎？」，司機員回「ATP關起來它現在速度是有的」，另名檢查員跟司機員確認BOUN開關復位狀況，司機員回「那個就是那個空氣壓，空氣，空壓機強制停止」，49分，車頭影像及TCMS紀錄顯示，列車進入新馬站前彎道，車身向左傾覆出軌，里程K89＋218.75。

運安會鐵道專業小組召集委員李綱說，從13分至49分翻車前，一路沒有減速，但紀錄顯示，司機員把ATP關掉、且有意識到要把電門把手推高，但只剩1秒拉把手，解讀出來的速度來不及煞停，導致事故發生，該起悲劇有多重原因。

李綱表示，主風泵溫度過高，就會減速，列車有4個，卻已故障2個，只剩一半可運作，日商是否有規範2個壞掉不能開車、台鐵如何保養、列車員對機械的專業知識是否不足，都需要檢討。

(中時 )