海軍敦睦艦隊群聚染疫，軍艦上有300多人設籍高雄，讓市府繃緊神經，21日上午高雄市長韓國瑜主持疫情記者會後，新聞局長鄭照新也在臉書PO文，強調磐石艦讓高雄市民面臨前所未有的新威脅，擔心可能打破高雄長達3個月零本土感染紀錄，呼籲高雄大團結，一起抗疫。

針對媒體防疫滿意度民調將高雄列為六都倒數，鄭照新臉書以《市府團隊，沉默的力量》發文，表示「善戰者無赫赫之功」，市府要的不是作秀，而示維持控制的成果，民調之所以沒感覺，正是因為市府維持了市民的日常生活，沒有特別變動所致。

他強調，高雄市府是最早一級開設、最早倡議大型防治中心、最早堅持全市戴口罩而不是誰ok誰先領、早在2月21日即建議避免百人群聚，中央直到3月25日才宣布，因此高雄締造3個月本土零感染的成績，「就像感冒前先喝伏冒熱飲，後面當然不須要吃藥打針」。

然而，鄭照新坦言，近日高市府非常緊張，正因為磐石艦群聚感染，讓高雄市民面臨前所未有的新威脅，很擔心3個月零本土感染紀錄就此打住，他強調，此時此刻「市政優先、防疫第一」，向全體市民、店家溫情喊話，感謝大家一起努力忍耐、一起加油抗疫。

(中時 )