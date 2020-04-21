國民黨立委魯明哲、台北市議員羅智強與游淑慧今天開記者會踢爆目前負責接送從疫區返台旅客的防疫車運將，竟然遭到中間的租賃業者剝削。此外，魯明哲也批評，立法院3月13日通過的第一階段60億紓困預算，當時好像急著要過，結果實際上都4月了，計程車自律委員會都還沒收到，都還沒送到第一線去。

目前桃園機場的防疫車輛可分為三類，第一類是負責北北基桃竹的防疫計程車，第二類是負責苗中彰投宜花東的防疫租賃車，第三類是防疫遊覽車，負責雲嘉南高屏。游淑慧接獲陳情，其中第二類的租賃車司機受到承攬的租賃公司「慶賓租車」的剝削。

游淑慧指出，租賃業者報給交通部的價格是，一台車到台南要6100、到高雄要7500、到雲林要5000，交通部扣掉乘客自負，其他全額補貼給駕駛，就算扣除租賃公司抽成，這樣駕駛載去高雄好歹拿到5、6000，但據司機陳情，他們只能拿到四、五成，被租賃公司抽了一半走。

游淑慧說，據他了解，以往租賃業者抽到10％就已經頂天了，結果這次交通部要發補貼，竟然給司機抽走一半。游淑慧指出，這些司機的車子必須消毒、還被規定不能載回頭客，而且他們是冒著染疫風險在載客，竟然被租賃業者爽抽四、五成服務費。

此外，游也透露，原本慶賓租車只有20台車，後來擴增40台，但後來歐美返台旅客大增，又額外外包到超過一百台。且這些臨時找來的租賃車，很多司機並未上過防疫課程，甚至發生過臨時找來的司機有載到確診旅客的狀況，臨時在群組緊急找人，這些都可能再度成為防疫漏洞。

而魯明哲也拿出桃園機場排班計程車自律委員會的公告指出，這次政府補貼防疫計程車的錢，其實根本還沒到位，目前司機請領補貼，都是由自律委員會週轉金代墊，3月29日用罄後，找桃機公司預借1200萬，但是4月14日也已經發完，所以4月17日起只能向會員先開「請款憑據」，30天內請款。

魯明哲指出，自律委員會4月30日即將換屆，不一定所有司機都會繼續留任會員，他們心裡多少會擔心什麼時候可以領到他們該有的錢，但政府的補貼竟然還沒下來，都是自律委員會跟桃機再代墊。

魯明哲質疑，紓困預算其中有一億就是拿來做防疫車隊，立法院當時要三讀第一階段紓困預算時，執政黨一副不三讀就是不挺紓困一樣，急著要過，結果3月13日通過到現在已經一個多月，事實上錢根本就還沒到第一線，憑什麼到現在還沒到基層？欺負第一線的防疫英雄？

(中時 )