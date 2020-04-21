新竹市議會21日的臨時會中採用視訊會議，於議會分流9個處所，由議長許修睿在議事廳主席台主持會議，與在另8個處所的各黨團議員進行視訊會議。（陳育賢攝）

新竹市議會21日的臨時會中採用視訊會議，於議會分流9個處所視訊開會，圖為國民黨團在辦公室中視訊。（陳育賢攝）

新竹市議會21日的臨時會中採用視訊會議，於議會分流9個處所視訊開會，圖為國民黨團在辦公室中視訊。（陳育賢攝）

因應新冠肺炎疫情，新竹市議會超前部署，在21日的臨時會中採用視訊會議，於議會分流9個處所，由議長許修睿在議事廳主席台主持會議，與在另8個處所的各黨團議員進行視訊會議，而5月登場的定期會則將疫情發展再決定是否也採用視訊會議進行。

新竹市議會今天召開第10屆第9次臨時會，受到新冠肺炎影響，為了減少群聚效應，新竹市議會正式啟動視訊會議，除了議長許修睿所在的議事廳之外，議會另有8個分區視訊地點同時開會，創下地方議會史新的1頁。

議長許修睿則在視訊會議中感謝線上全體參與視訊的議員與官員，完成全國地方議會第1次的視訊會議。

新竹市議會今天的議程包括「報告召開臨時會緣由及議事日程」、「3讀議案之第1讀會」、與「大會交付議案分組審查」。

議長許修睿與祕書長、議事、法制相關人員在議事廳裡，議員與市府官員分別在副議長室、各黨團辦公室、審查室、簡報室等共8個地點上線，由於之前已經經過多次演練，議程、議案的內容也在事前先行溝通協調，因此視訊會議進行的相當順利。

許修睿表示，新竹市議會議事廳空間不大，為了避免開議期間，議員、官員群聚增加染疫風險，因此在分流概念同時又符合議事法規的前提下進行分區視訊會議，也透過直播讓民眾同時收看，全程公開透明。

許修睿強調，防疫很重要，議程也很重要，新竹市是科技首都，新竹市議會率先使用視訊會議，既能防疫超前部署，也能讓議事期程順利進行，市府、議會都正常運作。

市議會指出，從疫情爆發以來，新竹市議會除了戴口罩、噴酒精、額溫槍到體溫顯示儀等等，進行一連串的防疫措施，這次臨時會視訊會議防疫再升級，是地方議會史上新的里程碑，至於5月的定期會採何種方式進行，則將視疫情發展狀況再決定。

(中時 )