王鈞、丘秀珠的兒子王鼎霖與丁巧唯結婚。（摘自丁巧唯臉書）

丁巧唯、王鼎霖完成結婚登記。（摘自臉書）

丁巧唯閃嫁交往僅半年的王鼎霖。（摘自臉書）

丁巧維的求婚戒。（摘自臉書）

資深藝人林秀君與導演丁仰國的30歲愛女丁巧唯（丁丁），21日上午在臉書宣布「2020年1月1日，我就成為王太太啦～」，她與重量級製作人王鈞、丘秀珠的兒子、新銳導演王鼎霖交往僅半年多，就接受求婚，就在籌備11月的婚禮過程中，小倆口又意外發現懷孕，現在因為疫情關係，為了親友的安全，所以已經決定延後！據悉婚禮應該在明年五月。

丁巧唯在貼文中表示：「2020年1月1日，我就成為王太太啦～本來在如火如荼的準備婚禮，場地都訂好了，現在要通知大家，今年11月的婚禮要取消了，除了疫情關係，為了香港家人們的安全著想所以決定延後，還有...就是我們的小寶寶突然出現了，預產期居然跟在我們原訂婚禮日差幾天，真的是太巧啦！30歲的這年有好多改變，謝謝讓我遇到王鼎霖如此體貼善良穩重的終生伴侶，還有把我當自己女兒一樣看待的公公婆婆，今年多了好多新身分，也請大家多多指教。」

丁巧唯經紀人陳秀卿表示，丁丁是在元旦時接受王鼎霖求婚，接著便積極看結婚場地，本來已決定11月辦婚禮宴客，結果就發現懷孕了，受疫情影響，考量到丁丁的藝人媽媽林秀君是香港人，親戚都在香港，近期都無法提前辦婚禮，原訂的11月又是預產期，因此婚禮直接延期，但小倆口日前已經去辦了結婚登記。現在才宣布喜訊，則是因為礙於懷孕滿三個月才公開的習俗。

雖然丁巧唯與王鼎霖都來自演藝世家，王鼎霖還是柴智屏女兒高雋雅的同學，高雋雅則是丁丁的好朋友，但丁丁與王鼎霖都不是透過他們認識，反而是其他朋友介紹認識才相戀，一切都是緣份天注定。

(中時 )