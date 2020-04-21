小規模營業人網路紓困，一銀打頭陣。據了解，一銀昨日的紓困網站已經有1,000多人次瀏覽，同時截至昨日傍晚已有近180件，今日上午信保正式受理各大行庫的收件，而截至中午止，一銀網路收件已破200件，估計申請的金額已破1億，也因此，一銀董座廖燦昌在下午政院召開的記者會中，被點名現場說明、宣導網路送件。

據了解，在週一小規模營業人紓困上路之後，政院將在下午召各大部會首長及九大公股行庫董座一起出面召開記者會，其中，政院記者會點名公股董事長出來作示範宣導，相當罕見，與一銀中小企業放款績效亮眼，且目前是行庫唯一架設網頁進行紓困有關。

廖燦昌自掌一銀以來，中小企業戶近一年內增加超過1萬戶，目前一銀的中小企業放款量，居九大行庫之冠，且廖燦昌也開行庫先河，特別指示一銀對中小、小微企業放款，成立網站來提高申請、送件效率，是一銀近一年來在中小企金放款再締高峰的關鍵。

而此次小規模營業人紓困上路，在政院上週拍定該方之後，隨即廖燦昌即指示一銀在網頁上再作更新，包括為了小規模營業人紓困，廖燦昌也在週日上路前夕，與一銀同仁加班把網頁作好，因此昨日上路第一天，就有1,000多次瀏覽次數，同時更直接網路進件170多件。

一銀內部估計，透過一銀所架設的網路進件，只有最後的對保程序要實體對保，其他包括申請、送件、核准都由線上完成，保守估計3天，但實際上最快一天之內就可完成，而一銀會先把送件人的銀行評分卡的評分結果完成，70分以上的才會進入審核程序。

(工商 )