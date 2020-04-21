歌神張學友前年來台舉辦「學友.經典世界巡迴演唱會」叫好叫座，不料他的演唱會內容，遭到合作廠商之一悅琪影音公司的黃姓負責人偷錄，並上傳到臉書作為宣傳素材，違反了雙方簽訂的保密條款。張學友所屬的環球音樂對其侵權行為提出告訴，去年不起訴，再度上訴後，今台北地檢署通知偵查終結，以悅琪影音違反著作權法之侵權行為，提起公訴。

對此，張學友透過所屬環球音樂發表聲明，「環球音樂對於旗下藝人音樂作品著作權維護以及合法授權之推廣不遺餘力，任何演唱會內容以及音樂作品，均為藝人及其團隊之心血，本公司將繼續推動合法授權，以保護藝人之基本著作權權益，特此聲明。」

聲明全文如下：

2019 年期間環球音樂旗下藝人張學友先生之「學友.經典世界巡迴演唱會」 ，遭到演唱會合作廠商之一悅琪影音公司負責人黃琪恩，罔顧其已 簽署之保密條款，恣意公開播放及展示非法錄製之演唱會片段，今獲台北地檢署通知偵查終結，以悅琪影音違反著作權法之侵權行為，提起公訴。

環球音樂對於旗下藝人音樂作品著作權維護以及合法授權之推廣不遺餘力，任何演唱會內容以及音樂作品，均為藝人及其團隊之心血，本公司將繼續推動合法授權，以保護藝人之基本著作權權益，特此聲明。

環球音樂 2020.04.21

(中時 )