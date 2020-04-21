吳映潔（鬼鬼）20日錄蝦皮直播節目《聊聊大明星》，化身一日廚娘，挑戰製作近期韓國最夯的400次抹茶，節目方更為鬼鬼貼心安排線上粉絲見面會，來彌補不能與粉絲面對面互動的遺憾。此外，鬼鬼也與交情超好的兩位主持人黃鴻升、關韶文，現場展開爆料大戰，三人「互相傷害」毫不嘴軟，逼得鬼鬼大喊：「演藝圈很險惡！」

為了讓鬼鬼製作禮物送給粉絲，節目方貼心準備場地及製作甜點的材料，3人先是挑戰裝飾造型馬卡龍，黃鴻升透露鬼鬼從出道就喜歡學他，還曾經模仿他簽名旁邊的小鬼圖案，沒想到鬼鬼竟自曝：「那個圖案我拿去註冊專利了。」讓黃鴻升當場晴天霹靂、險些站不穩，更激動表示：「所以現在變成我模仿你嗎？根本是品牌蟑螂。」鬼鬼也挑戰最近爆紅的「400次咖啡」抹茶版，信心滿滿表示直播前先查過做法，不料做出來的成品卻超醜，遭主持人嫌棄像「ㄆㄨㄣ」。

鬼鬼挑戰最近爆紅的「400次咖啡」抹茶版。（蝦皮購物提供）

鬼鬼直播親自回覆粉絲提問，被問到維持身材的祕訣，身為鬼鬼閨蜜的關韶文忍不住爆料：「鬼鬼都只約比她胖的人運動，看起來就會是最瘦的。」更請到同為受害者的鬼鬼髮型師現身說法，加碼控訴鬼鬼喜歡運動完約吃飯，「但只吃兩口，剩下的都要我們幫忙吃。」接連爆料讓鬼鬼跳到黃河洗不清，直呼：「我真的沒有這樣想，演藝圈太險惡了！」出道至今將滿15年的鬼鬼將於今年發行新專輯，主演舞台劇《莎姆雷特》則於8月21至23日登場。

(中時 )