罹患腦膜炎而失去四肢的凱薩琳（Kaitlyn Dobrow），在YouTube投稿用義肢化妝的影片，獲得超過1600萬次的點閱，而她的努力，也讓許多人感動。

住在南加州的凱薩琳2013年、18歲時和朋友去參加聚會，結果回家後覺得頭痛、想吐，被家人發現時已倒在廁所。送醫後發現罹患腦膜炎，在住院六個月、經歷22次手術後，由於細菌隨著血管流至全身，不得不靠截肢以求存，她雖然失去了四肢，但至少撿回一病。「我從來沒想過那是我最後一次用自己的腳站著。」

之後，凱薩琳只能靠著義肢過生活。因為從小就喜歡化妝，決定用美妝來找回自己的生存價值。在經歷和義肢「磨合」的三年後，凱薩琳在2016年開始在YouTube投稿，也有許多粉絲開始訂閱她的頻道、為她加油打氣。

凱薩琳表示，失去四肢後，自己也花了很多時間適應，也希望未來能靠著幫助其他人化妝，一步一步向前走，「只要聽到別人說很喜歡我化的妝，我就覺得很開心。」現在凱薩琳的IG有13.5萬人追蹤，YouTube有24萬6千人訂閱，也是支持她繼續努力的動力。

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(中時電子報)