海軍敦睦艦隊染疫，傳出是外交部堅持敦睦外交不能斷，艦隊才勉強出航。對此，外交部發言人歐江安今天表示，敦睦艦隊訪問帛琉是國防部依據其專業考量作所的決定，外交部提供行政協助。在達到鞏固邦誼、宣慰僑胞等發揮外交的重要決定方面，外交部跟國防部齊心合力「基本上，我們是立場是一致的」。

外交部今天召開例行記者會，媒體高度關切敦睦艦隊隊員在帛琉停留期間，與帛國政要和民眾接觸，當時均未戴口罩，為「零確診」的帛琉帶來風險，當初艦隊究竟是否如外傳因外交部堅持才出航？帛琉方面是否有怪罪之意？

對此，歐江安表示，敦睦艦隊是國防部很重要的、例行性的一個重要的任務，外交部在分工上，歷年都配合國防部的相關決定，依據國防部擬定的幾個任務宗旨、目標和需求，提供相關的行政協助。

外交部也會請當地駐館指派人員協助逕洽，並且辦理協助艦隊訪問期間有關於補給、交通、節目等行政的安排。當然，這個目的是要達到鞏固邦誼、宣慰僑胞等，在發揮外交的重要決定方面，外交部跟國防部我們是齊心合力的。

此次敦睦遠航訓練支隊擇定訪問帛琉，相關的評估是由國防部，他們依據專業的考量所做成的決定。外交部表示尊重，外交部基本上是全力配合，也提供相關的行政協助。

她說，在敦睦艦隊確診後，目前已安排我們駐帛琉大使館、技術團所有的同仁、雇員及眷屬在21日接受帛琉國家醫院採檢。相關的檢測結果預計22日會出來，並規畫在他們每天一定採檢能量範圍內，安排曾經有接觸敦睦艦隊相關官兵的帛方人員，以及僑胞進行檢疫。

外界擔心此事可能影響雙方邦誼，對此，歐江安強調，目前我們跟帛琉基本上邦誼穩固，雙方的溝通也非常的密切。在這個議題上也有很密切的聯繫跟合作。日前台灣也已經將相關的捐贈物資提供給帛琉，由帛琉副總統和衛生部長代表接受，他們也表示極為感謝。

(中時 )