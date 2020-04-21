受疫情影響，福容飯店仍要讓民眾有感，感恩回饋活動仍照常進行。為了感謝享福卡會員的支持，福容強力爆發回饋大方送，凡在2020/4/30以前下載福容APP成為會員，即可獲得總價值10,000元的會員加碼回饋券，不論新舊會員都適用，真是佛心來著！

據了解，本次加碼回饋內容包括面額1,000元的住宿折抵券8張，以及10張面額200元的餐飲折抵券。住宿折抵券效期到今年12/30，只要於享福卡會員APP訂房，每房可使用1張住宿折抵券(限平日)；館內餐飲小吃消費折扣後滿1,000元可抵用1張，且可累積使用，效期到今年9/30。

天天抽福來報好禮，瑪莎曼咖哩牛肉。

福容表示，加入會員，其實有很多好康。像是現在正在進行的福容線上旅展，5/20前上福容大飯店官網訂購「聯合住宿券」買十送一，平均一張只要2,454元，再贈價值2,000元的餐飲抵用券，享福卡會員使用旅展票券入住時還能累積會員點數，每100元累積1點，點數可兌換住宿、餐飲等多項好禮。

天天抽福來報好禮，鮮貝香蒜燉雞湯。

除此之外，享福卡APP天天抽「福來報」好禮，免費玩轉轉樂、試試好手氣。說不定可以抽到免費吃美食，近期就有很多養生料理，像是瑪莎曼咖哩牛肉，就是以新鮮雲林番茄搭配印度咖哩，帶出牛腩逼人香氣，濃郁滋味齒頰留香；黑虎掌菌菇燉雞球使用口感Q彈的放山土雞，加入清甜的新社菌菇、黑虎掌菌，製作出健康營養的料理；鮮貝香蒜燉雞湯以蒜頭燉煮出放山土雞的香氣，再以日本鮮貝提升鮮甜滋味；薑黃地瓜雞以花蓮放山雞、台灣新鮮薑黃、鬆軟香甜的金山地瓜，熬出令人回味無窮的湯頭，是防疫期間最適合享用的養生補品。

天天抽福來報好禮,黑虎掌菌菇燉雞球。

會員生日當月還可以免費拿「生日禮遇金」!依照新福、銀福、金福等級會員分別於生日當月獲得600元、900元、1,200元餐飲禮遇金，生日當月用餐滿1,000元可抵300 元，單筆最多可抵600元!另外加碼不限級別皆能獲得555元、888元住房禮遇金，其中888元的住宿禮券可使用於最佳親子飯店麗寶福容、最美夕陽飯店福容淡水漁碼店、擁有黃金沙灘的福容福隆店，而555元住宿禮券則可使用於其餘分店，不限平假日皆可使用！壽星就是要好好放鬆度假，送給自己一個美好生日假期，福容大飯店滿足您的生日願望。凡於福容大飯店舉辦婚宴，即能獲得婚禮福星紅包，依等級可獲得1000、2000、3000顆福星！福容大飯店重視每一位會員的重要日子，以禮相待，豐富您的享樂生活。

享福卡會員可獲得生日住房禮遇金。

為配合新型冠狀病毒的防疫工作，福容大飯店全台各分店的第一線服務員工均配戴口罩，為保持安全社交距離，用餐環境之餐桌減半、排隊間距保持1.5公尺以上；員工及住客進入飯店均須以酒精消毒手部，並配合測量額溫，若額溫超過37.5度則無法入館。福容大飯店加強館內消毒及清潔工作，以持續提供安全無虞的度假環境，讓顧客放鬆也放心。

(中時電子報)