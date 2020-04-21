已婚李姓男子與趙姓小三開房間，卻「馬上風」身亡，元配得知死因後，氣得控告小三妨害婚姻。法院審理時，小三雖辯李男陽痿，但法官不採信，刑事部分最高法院依相姦罪判刑3月定讞，民事部分台北地院判賠償20萬元，可上訴。

63歲李男與小三2017年8月間到汽車旅館嘿咻，做到一半時，李男突然病發送醫，急救後仍不治身亡，李妻得知案發經過，才知李男外遇，怒告小三妨害婚姻，另提民事訴訟求償50萬元精神慰撫金。

小三否認犯行，辯稱當天李男身體不適，才會找旅館休息，她在旁照顧；她與李男認識已久，一直都是朋友關係，知道李男一直有陽痿問題，因此兩人沒有成功性交。

刑事部分，因李男病歷確有記載陽痿症狀，一審法官採信小三辯詞，因妨害婚姻不處罰未遂犯，判她無罪。全案上訴後，二審法官認為小三供詞前後不一，且李妻強調李男沒有陽痿問題，逆轉判小三3月徒刑。全案再上訴，最高法院駁回定讞。

民事部分，法官依刑事判決事實，認定小三確實與李男外遇，審酌相關案情及雙方社會地會、經濟狀況等條件後，判賠20萬元。

(中時 )