貢寮至福隆電車線跳電 台鐵：遠傳電線掉落 12:312020/04/21 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貢寮至福隆間因電車線跳電，雙線不通。（台鐵提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 搶修中。（台鐵提供） 台鐵福隆站至貢寮站，上午10時10分傳出雙線電車線跳電，44分該區間雙線不通，台鐵局立即成立一級應變中心，計畫由雙溪開電力維修車前往查修。初步了解，事故是因遠傳電信在福隆北端架線，其電線掉落碰到台鐵東西正線電車線導致。 台鐵局表示，該區間以柴電機車擔任救援機車，即時起該區間啟動公路接駁。11時36分，西正線搶通恢復單向雙向行車，取消公路接駁，東正線預計13時30分完成搶修。 (中時 ) #台鐵 #福隆 #電車線 #公路 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 司法院修法 聲請回復原狀5天變10天 16:162020/04/17 社會 製作140個節目 詹仁雄揭創造力心法 14:022020/04/18 娛樂 美國36歲女10年生10胎 竟想生一打！ 10:592020/04/19 兩岸 陸消費前10強城市 滬京穗前3、深圳排第7 14:272020/04/19 兩岸 陸新冠肺炎境外輸入1個月來首次降至10例以下 15:552020/04/19 兩岸 免煩惱 飯店提供多元母親節優惠方案 18:232020/04/19 旅遊 三星回收舊手機做公益 不限品牌還可抽Note 10 Lite 14:222020/04/20 科技 網路「美國軍官」詐騙台東女 警銀行內阻匯10萬 09:592020/04/21 社會 槍手10秒連掃茶行3槍 警掌握槍手身分 10:552020/04/21 社會 台鐵貢寮段遭扯斷電車線 雙向誤點逾90分鐘 11:562020/04/21 生活 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 新加坡疫情失守 網嘆：這原因讓台灣人瞬間尷尬 - 生活 磐石艦成社區破口？高雄9巿民疑染疫 5地點與確診海軍重疊 - 生活 染疫官兵女友成破口？指揮中心：13人親密接觸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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