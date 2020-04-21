搶修中。（台鐵提供）

台鐵福隆站至貢寮站，上午10時10分傳出雙線電車線跳電，44分該區間雙線不通，台鐵局立即成立一級應變中心，計畫由雙溪開電力維修車前往查修。初步了解，事故是因遠傳電信在福隆北端架線，其電線掉落碰到台鐵東西正線電車線導致。

台鐵局表示，該區間以柴電機車擔任救援機車，即時起該區間啟動公路接駁。11時36分，西正線搶通恢復單向雙向行車，取消公路接駁，東正線預計13時30分完成搶修。

(中時 )