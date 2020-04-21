美國紐約原油一度出現「負油價」，導致有網友開始討論下周去中油加油是否還要還錢。對此中油表示，這只是市場個案出現的恐慌性現象，跟現貨原油價格無關，目前布蘭特仍在每桶21美元左右。而且即使油價0元以下，加上運輸、提煉生產、稅金、銷售成本，加油不可能不用錢，這樣子加油站也不用開門營業了。

油價跌跌不休，美國西德州5月原油期貨一到跌至每桶負37美元價格，等於原油開發商反而要付款給煉油廠，被稱為「千年一遇怪現象」。對此中油解釋，這個價格「半假半真」。假的意思是，這只是很短暫現象，可能有人資金壓力、或晃恐慌賣不掉，急著脫手，屬於少數個案。更重要是，原油提煉有生產成本，不可能有人以這個負油價價格去買到，如此原油生產商也不會生產了。目前報價WTI原油仍有15美元以上、布蘭特在21美元左右，都沒有負油價。

至於也是真的，意思是此負油價確實反映「市場供需不平衡」現象嚴重。事實上，美國庫存油量確實快爆掉了，也代表近期原油價格仍會低迷。

至於負油價消息一出，有網友在網路討論中油下周「什麼時候要加油送錢」、「會還我現金嗎」，也好奇下周國內油價怎麼開？中油副總方振仁回應，原油除交易價外，到加油站賣出來，中間會有離岸價FOB、運費、本地煉製成本、稅費(石油基金、土污費、空污費、貨物稅)、銷售成本，即便原油0元，每公升汽柴油也不可能成本是0元。

以目前布蘭特原油每桶21美元，下周國內油價非但不能降價，還可能調升，但只是週二而已，實際浮動油價公式需計算整周均價，變化還很大。

(中時 )