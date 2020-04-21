為協助受疫情影響的小規模營業人儘速取得營運資金，第一金(2892)旗下第一銀行開辦網路申辦小規模營業人簡易貸款，網路申請網路核准，小規模營業人每戶額度最高50萬元，原則上3天內即可核貸，年息僅1%。

第一銀因應抗疫紓困，也特別在網頁平台上設計了「企業要紓困」和「個人要紓困」專區，以方便民眾使用。

為照顧受新冠肺炎衝擊營運的小規模營業人，第一銀配合政府低利簡易紓困方案，並擴大紓困受理對象，小規模營業人可透過第一銀行網路「防疫紓困貸款平台」。

小規模營業人只要透過網路申貸平台，輸入聯繫資料並通過稅籍登記期間、負責人從事本業經驗、企業或負責人有無不動產擔保情形及營業狀況等評分項目後，將由專人聯繫，若評分加計負責人個人信用評分達70分以上，即符合申貸門檻。

第一銀行近一個月受理適用政府專案之紓困案件數已逾660戶，其中逾7成已獲核准，且為避免頻繁面對面接觸增加感染風險，3月底推出網路「防疫紓困貸款平台」，企業主無須出門，不受銀行營業時間限制，隨時隨地均可於網路提出貸款申請，大大提高申貸便利性，充分落實普惠金融的企業社會責任，這次網路申貸擴大適用對象，將小規模營業人納入為申貸對象，可嘉惠更多受疫情影響的小商家。

(時報資訊)