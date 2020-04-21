疫情對車市之影響似乎開始顯現，車市遇小亂流，4月1~20日，台灣汽車市場整體掛牌數為1萬2926台，年減16.9%且月減33%，龍頭和泰車(2207)4月前20日銷售年減12.4%，顯示車市恐不若第一季有強勁之表現。

回顧上月，3月在進口車於季底大量交車，帶旺台灣3月車市，整體掛牌達3萬7279台，年增15.1%且月增36.3%。今年首季，台灣車市規模達10萬4046台，比去年同期增長8.2%。

但本月以來，車市銷售力道減緩，4月1~20日，台灣汽車市場整體掛牌12926台，年減16.9%且月減33%，雙率雙降，也使得今年至4月20日為止，車市年增幅度縮減。

今年至4月20日止，台灣車市規模11萬6972台，比去年同期增長4.7%。

4月前20日車市表現方面，和泰汽車以4369台，33%的市占率持續坐穩龍頭寶座，但掛牌數年減12.4%且月減33.1%，和泰汽車今年至今仍為正成長。和泰汽車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌，今年至4月20日掛牌數為3萬9919台，年增14.9%，在前五大車廠中增長率最強勁，市占率達34.1%。2019年銷售佳績延續至今年，主要是去年3月ALTIS、RAV4改款上市的熱銷效應持續。

4月1~20日，車市總銷售第二名為裕隆集團中華車(2204)的1409台，年減6.5%，月減16.8%，市占率10.9%；第三名為進口豪華車BENZ賓士以總掛牌數1057台，年減0.7%，月減24.1%，市占率8.2%；美系FORD以784台居第四名，年增27.5%且月增9%。

2020年第一季台灣車市有不錯的成績，但進口車銷售表現勝於國產車，進口車3月衝上52.8%的市占率，4月市占率仍有48.6%。

受到COVID-19疫情搗亂，裕隆(2201)集團看淡兩岸車市，預期今年台灣車市規模約42.2萬台，衰退約1.1%，且不排除下半年持續下修。相對而言，車市龍頭和泰車(2207)先前仍看2020年台灣車市45萬輛目標不變。

(時報資訊)