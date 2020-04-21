看好VCSEL及LiDAR等新應用前景，砷化鎵廠—宏捷科(8086)持續擴充產能，預計6月無塵室就緒，今年第4季開始量產出貨，屆時月產能將達15000片，由於WiFi 6訂單強勁，且其他產品訂單穩定，宏捷第2季業績有機會略優於第1季。

全球新冠肺炎疫情難止，衝擊到智慧型手機等終端市場需求，宏捷科因客戶持續進行去美化，以及VCSEL、WiFi 6及LiDAR等新應用逐漸增加，公司擴產腳步未變，目前月產能已拉升到10000片，預計第2季有機會拉升到月產能12000片，擴建中的新廠已在進行無塵室建置，預計6月無塵室就緒，完成後陸續進駐設備，第3季開始試產，第4季進入量產，屆時月產能將達15000片，未來將視客戶需求以月產能5000片為單位來進行擴產。

雖然智慧型手機需求疲弱，受惠於去美化，PA、WiFi及VCSEL三大產品出貨暢旺，宏捷科3月合併營收達2.72億元，月增0.37%，年成長164.23%，再創105年1月以後單月新高，累計第1季合併營收為8.13億元，季增4.23%，為105年第1季以來單季新高，年成長162.58%；從目前市況來看，宏捷科第2季業績有機會略優於第1季。

由於WiFi 6及VCSEL滲透率及應用持續增加，目前VCSEL佔宏捷科營收比重已達10%到15%，隨著WiFi 6產品出貨攀升，法人預估，宏捷科第2季WiFi 6佔比將由第1季的40%拉升到45%，PA佔比則降至40%，下半年WiFi 6佔比則將進一步拉升。

(時報資訊)