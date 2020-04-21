王品主攻小籠包、水餃等麵食的新品牌「薈麵點」，預計將於4月29日在台中開出首店。（取自薈麵點臉書專頁）

新冠肺炎疫情衝擊餐飲業業績表現，不過，連鎖餐飲集團王品（2727）執行長李森斌表示集團今年台灣展店計畫不變，預計推出3個新品牌，其中主攻中平價麵食的第2個新品牌「薈麵點」預計5月開幕營運，第3個新品牌則仍在研究中。

李森斌坦言，台灣門市來客數會隨著疫情發展呈現波浪式變動，各品牌中以中菜品牌影響相對較大，4月迄今營收與3月差不多，仍年減約2成，希望透過集結17個品牌、攜手Uber Eats提供外送服務，能彌補因來店用餐減少所流失的業績。

不過，李森斌指出，台灣今年展店計畫不變，將以石二鍋、12MINI等火鍋品牌為主，目標總店數突破300家。同時，亦計畫推出3個新品牌，繼3月開出和牛吃到飽火鍋品牌「和牛涮」後，第2個新品牌「薈麵點」已先行提供外送，將在5月在台中開出首店。

李森斌指出，「薈麵點」主攻水餃、小籠包等平價麵食，平均客單價約180元，首店將落腳台中、設有50多個座位，21日已透過提供外送先行測試水溫，預計5月正式開幕營運。至於第3個新品牌，目前仍在研究中。

據了解，王品去年初便開始籌備新品牌「薈麵點」，首店將進駐台中市崇德路及文心路口的原錵鑶日本料理台中文心店。據「薈麵點」臉書專頁揭露資訊，台中首店將在4月29日開幕試營運。

王品2020年3月自結合併營收7.62億元，月減3.14％、年減43.19％，創2011年12月以來近8年3個月低點。其中，台灣營收6.1億元，月減19.92％、年減19.68％。中國大陸營收1.5億元，月增達6.49倍、仍年減74.36％。

累計王品首季合併營收29.59億元，季減22.07％、年減29.75％，亦創2012年第二季以來7年半低點。其中，台灣營收24.3億元，年減1.83％，表現相對有撐。中國大陸營收5.7億元，年減達67.84％。

(時報資訊)