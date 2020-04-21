歐美已有部分國家認為疫情高峰已過，準備循序漸進地放寬如居家防疫等限制性措施，要重啟遭新冠疫情衝擊的經濟生活。不過，世界衛生組織秘書長譚德塞表示，目前這場大流行最糟糕的時刻仍未出現在大眾面前。

據《南華早報》報導，雖然亞洲與歐洲部分國家已準備恢復正常經濟生活以及讓學童復學，美國數州也正出現要求重啟經濟的示威聲浪，但譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在位於日內瓦的WHO總部記者會上表示，「只要世界各國仍不團結，相信我，最糟糕的仍在前頭，我們必須防止這個悲劇。這是許多人仍不清楚的病毒」。譚德塞先前曾指出新冠億情可能未來透過在醫療體系較為薄弱的非洲傳播至全球，但此次並未進一步詳細說明疫情會如何惡化。

報導指出，雖然譚德塞並未進一步說明疫情是如何惡化的，但他表示政黨政治以及政治分歧恐惡化了這場危機，並稱「人們之間的分裂以及政黨之間的分歧，正加速疫情惡化；不要利用病毒作為打擊彼此、或做為政治上的得分點，這是十分危險，如同玩火」。

此外，目前部分國家確診率逐日下降並計畫重啟經濟，但部分地方如新加坡，卻在放緩限制措施後，確診人數再次攀升。而在美國方面，即使防疫首席專家、美國國家過敏症和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）表示，若因急著重新開放經濟而導致美國病例激增，先前的努力將功虧一簣。

(中時電子報)