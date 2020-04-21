媒體今（21日）報導，空勤總隊疑似隱匿飛安事件，NA109直升機去年實施訓練時，發生重落地意外，卻未依規定通報國家運輸安全調查委員會。對此，空勤總隊發布新聞稿澄清，事後詳細檢查始發現損傷，停飛維修，一切依規定辦理，依規定也無需通報運安會。

空勤總隊指出，NA109直升機在2019年6月28日於桃園八德舊機場實施訓練時，發生落地偏重事故，當時由機工長下機檢查，飛機外觀並未發現損壞，無異狀，隨即飛航返回松山機場駐地。

返回駐地後，實施飛行後360度檢查，始發現尾旋翼涵道內側有長約15公分，寬1公分刮痕，即回報總隊，由總隊長下令該機停飛，並回報內政部及請原廠人員實施評估飛機實損，以保障飛行安全。

空勤總隊指出，依據《民用航空器及公務航空器重大飛航事故調查作業處理規則》第5條規定，航空器實質損壞或充分理由認為該航空器遭受實質損壞，航空器所有人空勤總隊才需通報運安會。

NA109直升機經檢查飛機外觀狀況並未發現損壞無異狀，所以無需通報，後續則依據空勤總隊飛地安事件處理手冊辦理，一切符合規定。另外，經原廠空巴公司勘估該機實際損傷，主結構經檢查無損傷，僅需維修尾旋翼涵道等，經費估約900萬元。

空勤總隊強調，該案機長事後隨即遭解除AS-365 N3檢定機師及飛航教師資格，2019年考績評列乙等，行政懲處則依飛機鑑定結果再議。

(中時 )