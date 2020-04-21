新竹一名24歲的健身教練，因和朋友比腕力，未料用力過度竟導致骨折，前往中國醫藥大學新竹附設醫院求診，經過X光檢查，確診為右上臂肱骨螺旋性移位骨，由骨科主任王鍵元執刀手術，經過一周休養，還要持續復健3個月，王鍵元也提醒，不要因危險動作而導致終身後悔。

這名健身教練因為好玩，而跟朋友比腕力，卻因用力過度導致骨折，王鍵元透過開放復位鋼釘固定，協助骨頭復位，經過一周觀察，健身教練已經出院，不過握來還需復健3個月，才能恢復正常生活作息。

王鍵元說，這名患者因工作因素，肌肉非常結實、有厚度，加上橈神經圍繞右肱骨，增加手術難度，他也指出，橈神經如果受傷，就不能比讚等動作，手腕也不能往上，因此開刀必須非常小心。

這項手術須先將橈神經分離，再將鈦合金材質的鎖定加壓骨板，固定在橈神經下的肱骨斷裂處，由於怕再次拔釘手術傷及橈神經，骨折癒合後，鈦合金骨板也不用取出，留在原位。

王鍵元也提醒，人體骨頭比較能承受「壓力」，較不能承受「扭力」，過去有大聯盟投手，因投球用力過當導致骨折，年輕朋友也別因比腕力等危險動作，導致骨折、造成終身後悔。

(中時 )