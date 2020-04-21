台南市白河區今天上午發生一起死亡車禍，71歲老嫗從東山騎機車要前往白河街區，卻在行經172、165線交叉路口時，與一輛右轉的砂石車發生撞擊，老婦人倒地後又被車輪輾過，頭部、手腳骨折重創，當場沒了生命跡象，駕駛砂石車的賴姓男子向警方供稱他沒看到有直行機車，詳細肇事原因及過程有待警方釐清。

台南市消防局在8時17分接獲報案在白河172、165線交叉路口有車禍救護，白河消防分隊出動91車前往，救護車到達現場時，發現老婦人手腳扭曲變形，頭殼破裂腦漿外溢，已經明顯死亡。

白河警分局員警也立即趕往現場進行交管及採證，48歲的賴姓砂石車駕駛表示，他從東山出發要前往白河，行經165線時右轉172線，當時沒看到後方有直行機車，聽到聲響感覺輾到異物才停下。

警方從現場狀況初步研判，機車卡在砂石車右前輪，有可能是砂石車駕駛疑似在右轉時搶快，沒有注意到後方直行的機車，應該不是轉彎內輪差所導致，詳細狀況還是得調閱路口監視器以進一步釐清。

白河警分局表示，今年度加強交通執法，包括取締砂石車超載超速、酒後駕車47件、闖紅燈305件、違規停車153件、超速281件，以及勸導騎乘機車配戴安全帽、取締汽機車噪音違規，將持續不定時安排取締砂石車勤務，並由市警局交通警察大隊支援活動地磅，即時過磅取締超載，減少違規事件發生。

(中時 )