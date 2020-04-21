新冠肺炎全球大流行，機場成重災區，機場運量占5成的桃園大眾捷運公司也首當其衝，營收腰斬再腰斬，每月虧損近億元，議員紛紛要求跟進華航，主管率先減薪10％、停辦活動，董座劉坤億坦言目前沒有減薪計畫，將以減班節省開支、增取中央紓困補助、保護好旅客安全為首要工作。

疫情衝擊，桃園國際機場的出入境人數屢屢創新低，議員劉茂群、陳美梅直指，機場捷運運量也受到嚴重衝擊，2月虧損3482萬元、3月虧損8087萬元，2個月合計虧損1.1億元，去年同期桃捷則是大賺4500萬元，一來一往、桃捷虧損非常驚人，強調3月的運量較去年同期大減42.48％，「4月會更慘！」去年盈餘2.3億元可能3個月就賠光光，開源面臨很大困境、節流應該節省開支，和議員黃婉如、褚春來、蔡永芳、蘇家明、林政賢、徐玉樹、涂權吉都紛紛要求主管減薪，今年編列的5000多萬績效獎金預算，也因沒盈餘不得發放。

議員直言，國營的華航繼2月16日起實施主管減薪10％、5月起更計畫全員減薪20％共體時艱，同是公營的桃園大眾捷運公司，主要支出為人事費用1年超過10億元，還有維修費用5到6億元、活動經費2531萬元，在「入不敷出」的情況下，桃捷公司上下有必要「共體時艱」度過疫情難關，呼籲高階主管應仿效華航，在非常時期採取非常作法，所有主管先行減薪10％，同時停辦各項活動，將活動經費移作發放職員薪水。

「我個人減薪當然沒問題！」劉坤億坦言5成運量來自機場，4月6日已祭出減班對策減少動力電費，直達車離峰班距從每15分鐘拉大到每30分鐘一班，並積極向中央申請紓困補助、營收每月補助800多萬，強調雖然減班，但同仁工作量沒有減少，運務跟維修等例行性維修都要照做，且因防疫作為更嚴謹，壓力更大，且同仁平均年資只有3年半，基於保障員工生活薪資，目前沒有減薪的計畫，允諾會持續觀察運量變化、保障基層員工。

劉坤億坦言4月虧損會再擴大、預計達1億元，會積極向中央申請紓困補助，目前最大工作是防疫，待疫情結束後會搭配遊程強力宣傳、衝刺運量，目前也與沿線各車站商場旅館研究如何聯合促銷，疫情趨緩就能立刻上路推動。

(中時 )