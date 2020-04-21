臺灣防疫經驗備受國際肯定，外交部發言人歐江安今天宣布，外交部官網正式成立新冠肺炎「國際分享專區」，分享臺灣模式的民主抗疫經驗，以協助國際社會共同抗疫。只要國內外任何人有需要，都可以透過該專區了解台灣的防疫作為。

外交部今天舉行例行新聞說明會，由外交部發言人兼公眾外交協調會執行長歐江安主持，她說，新冠肺炎（COVID-19）去年底在中國爆發，短短數個月內肆虐全球，臺灣因為與中國地理位置鄰近，民間往來密切，因此曾被預測將是中國以外疫情最嚴重國家。

歐江安指出，為了讓國際社會瞭解「臺灣模式」民主抗疫治理經驗，外交部特別在官網架設《因應武漢肺炎國際分享專區》，與國內外友人分享臺灣是如何有效防堵疫情的擴散，並在行有餘力時進行國際人道救援，協助國際社會共同抗疫。

專區分為三大區塊：國際媒體報導、聚焦「臺灣模式」、多媒體連結與社群平台。其中國際媒體報導區塊蒐整全球各地區重要國際媒體關於臺灣防疫工作成效、臺灣對國際社會的貢獻、中國及WHO等四類報導的連結。

聚焦「臺灣模式」區塊則是透過6篇短文分享介紹臺灣防疫工作的不同面向，包括臺灣完善的健保體系、「全政府」的指揮體系、超前部署、公私協力、科技支援防疫及資訊公開透明；也將臺灣對國際社會的援助及防疫合作資訊彙整列表，彰顯「臺灣能幫忙，而且臺灣正在幫忙」的理念，該區塊也提供外交部相關新聞稿連結。

多媒體連結與社群平台區塊則是蒐整相關視訊會議影片、外交部社群平台相關貼文、YouTube平台上有關感謝我國捐贈物資及讚許臺灣防疫工作短片的連結，也與衛生福利部、疾病管制署的官網友善連結。這個區塊主要是以較動態活潑的資訊，多元呈現臺灣防疫工作的成效及國際社會的肯定。

她說，專區內容將不斷更新，英文版也會在近期內上線，讓國際社會及海內外國人能夠持續獲得「臺灣模式」防疫工作的最新資訊。

(中時 )