銅鑼灣書店長林榮基遭潑紅漆 陸委會：必追究責任 13:142020/04/21 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸委會。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前香港銅鑼灣書店店長林榮基今天上午在台北中山區吃早餐時，突然遭不明人士潑紅漆，對此，陸委會表示，強烈譴責相關人士的暴力滋事行為，目前本案警方已在積極偵辦中，敬告任何有心人士切勿以身試法，政府必定會追究責任，嚴懲不法，確保任何在台的民眾人身安全及合法權利。 陸委會說，倘林榮基先生個人欲依法提告，確保自己的權利，陸委會也會全力提供一切必要的協助。 (中時 ) #陸委會 #榮基 #權利 #責任 #店長 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵商場降租27.5％ 400家受惠 04:102020/04/17 產業．科技 兩大心法操兵 游士瑢攻上TOP5店長 04:102020/04/17 財經焦點 張經義遭陸委會法辦 誇張背景遭起底...陳學聖大驚！ 10:132020/04/17 政治 陸委會擬罰張經義 蔡正元酸：周杰倫罰了沒？ 10:342020/04/17 政治 陸委會開鍘張經義 藍委批：匪夷所思！ 10:322020/04/17 政治 陸委會將裁罰東方衛視記者 侯友宜：疫情不管政治 12:282020/04/17 政治 國台辦稱示警是假議題 蘇：騙世界但騙不了台灣 11:432020/04/18 政治 短評／滿坑滿谷張經義 04:102020/04/20 時論廣場 蔡英文政府新任期在即 傳國安會、陸委會將有人事變動 11:492020/04/20 兩岸 財報不實責任 獨董須知 04:102020/04/21 證券．權證 兩岸熱門新聞 李蘭娟最新研究：發現新冠病毒19項致病性突變 - 兩岸 銅鑼灣書店長林榮基遭潑紅漆 陸委會：必追究責任 - 兩岸 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 美對疫情追責 耿爽連舉3例：有叫美國賠償嗎？ - 兩岸 前海基會發言人驚傳逝世 享年50歲 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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