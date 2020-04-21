前香港銅鑼灣書店店長林榮基今天上午在台北中山區吃早餐時，突然遭不明人士潑紅漆，對此，陸委會表示，強烈譴責相關人士的暴力滋事行為，目前本案警方已在積極偵辦中，敬告任何有心人士切勿以身試法，政府必定會追究責任，嚴懲不法，確保任何在台的民眾人身安全及合法權利。

陸委會說，倘林榮基先生個人欲依法提告，確保自己的權利，陸委會也會全力提供一切必要的協助。

(中時 )