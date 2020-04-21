新冠肺炎疫情全球肆虐，愈來愈多國家認為中國隱匿疫情，持續向中國施壓。德國總理梅克爾於當地時間20日敦促中國在疫情上盡可能保持透明，並提供更多關於疫情早期爆發的資訊。

梅克爾表示，中國對病毒源頭的問題愈透明，更能讓全世界從中吸取教訓。德國外長馬斯（Heiko Maas）日前表示，病毒源頭這個問題相當重要，必須有答案，他呼籲中國協助調查。

中方多次強調，疫情發生以來，中方始終秉持公開、透明、負責任的態度，及時採取一系列果斷、有力的應對措施。

另外，澳洲外長佩恩（Marise Payne）主張設立獨立機制，調查疫情如何爆發。她關注的關鍵是透明度，尤其是中國的透明度。

此前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾指，中國顯然並未將所有疫情資訊公諸於眾。而英國外相藍韜文（Dominic Raab）上周亦曾指，中國必須解釋病毒是從何來，又坦言在疫情過後，中英關係不會如常。

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