恒指早盤一度急跌逾600點 午盤前略微拉回 12:572020/04/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐約5月期油暴瀉，史上首見負油價，加上北韓領導人金正恩突傳病危，市場憂地區不穩，港股21日早盤一度暴跌逾600點。 恒指21日開低82點，報24,247點。開盤不久跌幅擴大，先後跌破10天線（約24,129點）和24,000點整數關卡，最多一度下跌653點，來到23,676點，創4月6日以來新低。截至午盤，恒指暫報23,772.36點，跌557.66點，跌幅2.29％，成交額460億港元。 國企指數報9,611.3點，跌213.12點或2.17％。 (工商 ) #恒指 #早盤 #午盤 #跌幅 #跌逾 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：台積電、欣銓、帆宣、晶技、定穎、智邦 10:172020/04/17 財經 陸港觀盤－恒指25,000點受阻 資金流向科技、醫療股 04:092020/04/18 全球財經 調節賣單出籠 台股早盤由紅翻黑 09:222020/04/20 財經 恒指收跌49點 16:452020/04/20 財經 原油期貨跌到底 美能源股帶頭 開盤道瓊跌逾500點 21:432020/04/20 財經 需求疲軟 油價崩跌逾37％ 04:102020/04/21 財經焦點 《台北股市》盤中焦點股：威剛、新興、力成、圓展、全台、璟德、氣立 10:012020/04/21 財經 《美股》營收遜於預期＋撤銷今年財測 IBM盤後跌逾3％ 10:172020/04/21 財經 港股跌逾400點 失守24,000點 10:432020/04/21 財經 《日股》油價崩跌＋觀望財報 日經指數早盤跌1.58％ 12:332020/04/21 財經 財經熱門新聞 史上首見「負油價」下周加油能退錢？中油回應了 - 即時 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 慘爆！油價殺破0元 川普慌了…出驚天大招 - 即時 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 傳金正恩病危！亞股全趴 台股終場暴跌298點 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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