紐約5月期油暴瀉，史上首見負油價，加上北韓領導人金正恩突傳病危，市場憂地區不穩，港股21日早盤一度暴跌逾600點。

恒指21日開低82點，報24,247點。開盤不久跌幅擴大，先後跌破10天線（約24,129點）和24,000點整數關卡，最多一度下跌653點，來到23,676點，創4月6日以來新低。截至午盤，恒指暫報23,772.36點，跌557.66點，跌幅2.29％，成交額460億港元。

國企指數報9,611.3點，跌213.12點或2.17％。

(工商 )