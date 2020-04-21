近日台灣兩大黨，針對疫情期間的救助，是發放救助現金或酷碰券？ 唇槍舌劍，爭論不休，昨日立法院交兵亦無定論。新世代金融基金會指出，如果求一個簡單的結論，建議就是「人人有獎」，採消費券方式。換言之，不必排富！也不用搞酷碰券！

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲指出，排富聽起來正義凜然，平衡差距，對財大氣粗者不必給予補助，在政治號召上，也是廉價討喜的手段。「但也應該對是否排富、以及如何排富，作深入的了解。並不是反對排富，而是在質疑排富以財稅資料中心的報稅資料，尤其是所得稅資料，進行認定，是否公平？」

為何人人有獎？為何要救助有錢人？新世代金融基金會指出， 20世紀初一位重要的經濟學家，Arthur Pigou曾為排富提出理論基礎： 移轉資源給相對貧窮者，可促進經濟發展。因為錢到相對窮人的手中，會馬上消費，而且依貨幣邊際效用，發錢給非富人，可滿足相對強烈的窮人慾望，增加滿足的總量，提升經濟成長。

排富有理論依據，也當然是響亮的政治口號。長期以來，各級政府流行在行政措施中植入「排富」一詞，例如長照及幼兒學前資格之認定，或老農津貼等均設有排富條款，但主政單位自己如衛福部，其實並無能力認定誰窮誰富，實務上會採用兩種認定標準：其一是以不動產資產價值為憑，其二則以綜所稅報稅收入為準。

前者誤認有房地就有負擔能力，這是搞不清存量與流量、分不清Solvency與Liquidity的差別。至於後者，表面上收入可以代表現金流入，但以報所得稅資料為唯一依據，是在納稅人之間進行重分配而已，以台灣歷來地下經濟盛行，綜所稅申報繳稅戶數僅為家戶數的一半來看，就顯欠公平，不能算是好辦法。

新世代金融基金會表示，台灣長期以來，均有經濟雙元化（地下經濟）問題，尤其在綜合所得稅方面，勤奮工作者，長期以來是綜所稅的台柱，每一文收入均為稽徵對象，其他人雖然可能有收入，但只因稽查無門，在報稅資料上就不是「富人」。如何發現富人？ 在台灣依課稅資料無法發現潛藏的富人，還是應由革新稅政著手，由資金流量掌握稅源，再從稅制加強資本利得的課徵，倘捨財產交易如股票、外匯、房地之所得，而計較勤勞所得的納稅人，輕率主張排富，能謂公平？

政府對發放現金有疑慮，唯恐喜歡儲蓄的國人，把錢存起來不消費，失去振興經濟的本意，不是沒有道理。但發明有乘數效果的酷碰券，執行不易，新世代金融基金會指出，各界質疑聲不斷，還不如12年前的消費券，一樣不發現金，卻簡單易行，符合庶民需要。當然12年後的消費券方式，也可以有數位時代的思惟！

(中時 )