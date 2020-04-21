台北市一名28歲的李姓男子愚人節在網路PO文，表示和中國Coser開房，意外染上新冠肺炎，雖說一看就知是玩笑話，但疫情當前實在敏感，民眾們憤而檢舉，刑事局也在15日約談他到案說明，訊後依違反《社會秩序維護法》函送新北地檢署偵辦。

李男在4月1日在網路上PO文，表示「上禮拜認識一個逃來台灣的對岸COSER，才14歲。因為她太可愛了，我們情投意合就開了房間。結果昨天陽性確診了，怎麼辦啊？」由於新冠肺炎疫情蔓延全球，眾人人心惶惶，政府早下令不得散布不實消息，就擔心造成社會不必要的不安，無奈還是有人當耳邊風。

在民眾檢舉後，刑事局偵查第九大隊馬上交叉比對調查相關發表文章，最終鎖定李男，上週李男到案說明，他坦承全都是虛構，也沒有什麼來自對岸的女子，一切不過是愚人節開的玩笑罷了，不知已然觸法。由於李男戶籍地在新北市淡水區，全案訊後依違反社會秩序維護法，函請新北市政府警察局移送該管法院簡易庭裁處。

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(中時電子報)