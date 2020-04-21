大陸山東一名女醫生，2015年和一名兒科醫生領證結婚，結果婚後沒多久，她突然莫名全身疼痛、皮膚開裂潰爛、手腳抽搐、臉部變形；身為醫師的老公為她注射點滴，打了幾天後她開始看不見，整個人還胖到血糖超標正常值3倍。她指控身體的異常症狀，是丈夫「惡意下毒謀殺」，但報案近3年，卻因無法證實該女醫師身體怪病，與丈夫注射類固醇有關，以致於遲遲無法立案。

據大陸《澎湃新聞》等媒體報導，該名女醫師指控，她與職業同為醫師的男子結婚後，身體陸續出現奇怪病徵，還一度因為雙側股骨頭出現壞死，有段時間得靠輪椅代步。

後來這名女醫師的丈夫，在2018年時因家庭瑣事突然提出離婚；女醫的母親在當時替女兒整理衣物時，發現家中居然莫名出現大量「地塞米松」的藥瓶。由於這是一種人工合成的皮質類固醇藥品，長期使用會有血糖飆升、肥胖、骨質疏鬆等副作用；段時間大量使用更會致死，女醫師這時才覺得不妙，認定她之前的怪病，是「丈夫下毒謀殺」，嚇得趕快報案。

不過這名疑似被丈夫下毒謀殺的女醫師，報案後遲遲無法被立案偵辦，當地公案局警員表示，在女醫報案後，當局曾找過3家司法鑑定機構，但這三家單位都表示，無法證明女醫師的身體損傷，與被前夫注射類固醇之間有因果關係，才導致報案近3年都還遲遲無法立案處理。而現在這名女醫師不但雙腿殘廢，更有嚴重的情緒問題，處境令人同情。

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(中時電子報)