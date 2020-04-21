綠營議員連署召開臨時會，要求高雄市長進議會報告防疫政策及紓困措施，然而，海軍敦睦艦隊群聚感染，高雄防疫風險升溫，議員態度出現轉折，有人認為應如期開臨時會、有人認為可轉視訊質詢、也有人建議臨時會取消，5月15日直接開定期會，22日臨時會確認議事日程表如何決定恐怕還有變數。

民進黨、時代力量、台聯等高市議員日前連署，要求召開臨時會，針對防疫措施及紓困方案，要市長韓國瑜進議會報告，議會程序委員會通過22日至24日開會3天，且韓國瑜必須列席報告。

然而，海軍群聚染疫，有300多位官兵設籍高雄，市府近日忙於疫調，並陸續公布確診個案行經的賣場、旅館、餐廳等公共場所，要求業者閉館配合消毒，據了解，議會對開臨時會的看法已有所變化。

一名國民黨議員透露，包括國民黨團及無黨籍議員在高雄疫情升溫後，認為22日上午臨時會開議，在確認議事日程錄時應提案討論，方向包括取消臨時會、直接改為5月15日召開定期大會，或改為視訊詢答，確保防疫安全，但最後結果如何，仍須經由全體議員表決。

高市府多次表示，向議會報告是市府職責，市長韓國瑜已經準備好了，隨時可到議會報告，22日臨時會上午9點前韓國瑜也確定會到議會，至於如何開會，完全尊重議會決定。

(中時 )