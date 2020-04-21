敦睦艦隊官兵染疫趴趴走，台南新光三越新天地、花園夜市等地淪陷，台南市長黃偉哲今天上午到新光三越視察，循確診者足跡買冷飲、吃麥當勞，他說，這些事原本都可以不必要發生，再轟海軍疫調切香腸、防疫毫無警覺，坦言未來2周社區感染風險提高，昨日1922接獲400多通電話，所幸都是假警報，但呼籲市民出門必須無差別戴口罩，平安度過危險期。
針對高雄已有接觸民眾出現症狀，他說，若出現大規模社區感染一定要硬性封城，因軟性封城效果不彰，國外例子來看若出現大規模就要硬性封城。接觸者部分已洽詢警政機關協助，包括找到小黃駕駛也請其自主健康管理，
黃偉哲今天上午在經發局陪同下視察新光三越，他說，百貨公司落實消毒也有監視器，這部分反而不擔心，但確診者曾到花園夜市，夜市前胸貼後背，很多人沒有戴口罩就用餐，搞不好隔壁就是確診者，變成疫情掌控死角。
他呼籲也要求所有去市場、夜市、消費場所盡量買外帶也戴口罩，若再內部用餐也要隔開社交距離，希望大家配合讓疫情得到舒緩。他說，因為敦睦艦隊官兵趴趴走，目前社區感染風險提高，呼籲市民朋友出門要無差別戴口罩
未來2周希望大家都能戴口罩、渡過危險期後才能做比較鬆的管制。
他強調，未來市府將針對夜市、市場加強宣導力道，絕對不能心存僥倖，他舉例，日前到夜市用無人機宣導，就有夜市不信邪，他認同防疫力道要加強，不過被問到是否封城演練或兵推，他認為，兵推內部就可以做，不用大張旗鼓製造市民緊張，台南會依循中央標準來做，但前提是讓市民安心，最壞情形也有所準備。
(中時 )
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