台南市長黃偉哲今天視察新光三越新天地，循著確診者海軍足跡買麥當勞。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲今天循著確診者海軍足跡到麥當勞與其他市議員用餐。(曹婷婷攝)

敦睦艦隊官兵染疫趴趴走，台南新光三越新天地、花園夜市等地淪陷，台南市長黃偉哲今天上午到新光三越視察，循確診者足跡買冷飲、吃麥當勞，他說，這些事原本都可以不必要發生，再轟海軍疫調切香腸、防疫毫無警覺，坦言未來2周社區感染風險提高，昨日1922接獲400多通電話，所幸都是假警報，但呼籲市民出門必須無差別戴口罩，平安度過危險期。

針對高雄已有接觸民眾出現症狀，他說，若出現大規模社區感染一定要硬性封城，因軟性封城效果不彰，國外例子來看若出現大規模就要硬性封城。接觸者部分已洽詢警政機關協助，包括找到小黃駕駛也請其自主健康管理，

黃偉哲今天上午在經發局陪同下視察新光三越，他說，百貨公司落實消毒也有監視器，這部分反而不擔心，但確診者曾到花園夜市，夜市前胸貼後背，很多人沒有戴口罩就用餐，搞不好隔壁就是確診者，變成疫情掌控死角。

他呼籲也要求所有去市場、夜市、消費場所盡量買外帶也戴口罩，若再內部用餐也要隔開社交距離，希望大家配合讓疫情得到舒緩。他說，因為敦睦艦隊官兵趴趴走，目前社區感染風險提高，呼籲市民朋友出門要無差別戴口罩

未來2周希望大家都能戴口罩、渡過危險期後才能做比較鬆的管制。

他強調，未來市府將針對夜市、市場加強宣導力道，絕對不能心存僥倖，他舉例，日前到夜市用無人機宣導，就有夜市不信邪，他認同防疫力道要加強，不過被問到是否封城演練或兵推，他認為，兵推內部就可以做，不用大張旗鼓製造市民緊張，台南會依循中央標準來做，但前提是讓市民安心，最壞情形也有所準備。

(中時 )