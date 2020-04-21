台中慈濟醫院代謝及減重中心採用4K影像系統為「超重量級病人」進行「胃繞道」手術，在高畫質呈現下，手術精密度大幅提升。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院代謝及減重中心採用醫療級高畫質、高解析度影像整合式微創手術設備（簡稱：4K影像系統），比傳統內視鏡更清晰，對血管辨識度更高。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中60歲劉婦體重破百，走路要人攙扶，換了人工關節也沒改善，後來接受「胃繞道」手術，成功減重25公斤，終於可以行走自如，防疫期間也不敢怠惰持續散步。醫師提醒，疫情嚴峻期間，千萬不要因為待在家，「多吃、少動」的生活型態，讓身體肥一圈而增加負擔！

體重飆破120公斤一直是劉婦的困擾，但怎樣都瘦不下來，10年前，朋友就建議她接受減重手術，卻總是考慮很多。直到無法行走，骨科醫師日前建議劉婦雙腳都要置換人工膝關節，她先接受手術先換了一邊，沒想到還是得靠旁人扶著走路，才痛下決心，接受胃繞道手術。

台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲指出，婦人術後3個月減了25公斤，體態輕盈後，不僅可以自己走路，降血壓藥從每天3顆減到1顆，原因就是減重讓血液輸送面積縮小、心臟負荷變小，降血壓藥跟著減量。「早知道就應該先減重，膝蓋也許可以用更久！」劉婦有感而發表示。

很多「超重量級」的人有意接手減重手術，卻擔心手術風險。李旻憲表示，任何手術都有風險，但醫療科技發達，手術風險跟著降低，台中慈濟醫院採用醫療級高畫質、高解析度影像整合式微創手術設備（4K影像系統），比傳統內視鏡更清晰，對血管辨識度更高。

李旻憲指出，醫療級4K高階影像系統畫質更貼近人體正常的解剖構造，即使是肥胖的人，脂肪分布比一般人來得多也不必擔心，因為在高畫質呈現下，手術精密度大幅提升，可以達到減少出血，增加手術安全性與縮短住院時間目標。

台中慈濟醫院代謝及減重中心採用4K影像系統為「超重量級病人」手術，半年來已有168例，減重效果很好。李旻憲提醒，少吃、多動是減重不二法門，最近英國一項研究顯示，體重過重是新冠狀病毒引發肺炎的高危險群，感染後病情往往會迅速惡化，在家防疫也要少吃、多動，維持健康體態，達到身心強壯。

(中時 )