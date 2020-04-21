新冠肺炎疫情燒不停，台南市長黃偉哲公開呼籲民眾防疫期間減少外出以防感染，但因身心障礙及獨居老人「宅在家」，可能面臨突發疾病及意外事件卻無人救援的困境，市府社會局為此開辦「在宅緊急救援連線服務」，希望透過24小時全天候專人監測，讓身障及獨老第一時間通報立即可以獲得救援，目前已有25名身障者、270名獨老裝設。

獨居且行動不便的邱女士，領有多障中度身心障礙證明，近日突感身體不適，但因家中無人可協助送醫，還好有裝設緊急連線救援服務，得以按鈴請求協助，透過監控服務中心第一時間通知救護車送到醫院，經住院3天治療終於痊癒返家。

社會局表示，「在宅緊急救援連線服務」監控中心有專職人員提供24小時緊急救援服務，還有專人定期到家中進行訪視，提供身心障礙者及獨居老人關懷及身體健康評量等服務，一旦發現服務對象有相關福利服務需求時，也能適時轉介至相關權責單位，協助解決生活上遭遇的困難。

社會局還說，目前全市裝有「在宅緊急救援連線服務」的身障朋友有25人，獨居長輩270人，呼籲社區鄰居發揮「雞婆精神」，多多協助有需要安裝「在宅緊急救援連線服務」的身障或獨老，可洽詢當地區公所或去電市府社會局身心障礙福利科。

(中時 )