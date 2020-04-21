隨著補助減少，今年以來，電動機車銷量減少15.88%，減幅遠高於燃油機車的2.30%及全體機車的4.03%。由國內電動機車上中下游產業鏈共同組成的SMAT台灣智慧移動產業協會感嘆，台灣防疫領先全球，但永續政策卻落後國際。

今年1月1日至4月19日，電動機車掛牌數為24,930輛，年減15.88%，相形之下，燃油機車銷售為197,951輛，僅年減2.3%，整體機車市場則為222,881輛，年減4.03%。

SMAT台灣智慧移動產業協會指出，疫情當頭，電動機車產業已全力配合政府紓困，降價嘉惠消費者，但銷量依然低迷，主要就是政府對電動機車補助降低，並持續補助不環保的燃油機車。SMAT台灣智慧移動產業協會強調：「台灣在這波防疫工作領先全球，有目共睹；可惜永續政策卻吊車尾，遭國際人士質疑台灣至今還在補助燃油車輛，不免抹煞了政府在其他方面的努力，相當可惜。」

Gogoro產品長彭明義表示，Gogoro的海外股東之一是在全球力倡環境永續議題的前美國副總統高爾，他因認同Gogoro的理念而注資認股，但高爾去年曾在會議中質疑，為何台灣不但移除2035年機車全面電動化的長期目標，從2020年起甚至開始補助購買燃油機車？「說實在，Gogoro也被問得啞口無言。」

SMAT台灣智慧移動產業協會秘書長郭錦程表示，今年以來電動機車掛牌總數降低，是一個極大的警訊，代表產業和政府共同努力了許多年，才培養出來的國內電動機車市場和生態系，很可能因為一個錯誤政策，就讓過去的努力功虧一簣。郭錦程說，台灣的電動機車產業鏈，是土生土長的台灣國家隊，也是潛力十足的台灣國家隊，然而政府2020年卻開始補助燃油機車，在永續政策上走回頭路。以歐洲腳步最快的挪威為例，在2025年就要禁售燃油車，但台灣竟然還在補助燃油機車。

SMAT台灣智慧移動產業協會指出，機車是台灣數量最多的移動污染源，總數高達1400萬輛，其中只有37.89萬輛是移動過程零排放的電動機車，佔整體比例只有2.7%；反觀絕大多數每天在路上跑的燃油機車，所排放的污染物，對國人健康及環境永續都造成危害。

(時報資訊)