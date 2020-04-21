中國大陸半導體矽晶圓規模最大的公司滬矽產業(SCIG)，4月20日正式在科創板上市，證券代碼為「688126」。滬矽產業上市，對台灣的矽晶圓產業是否會有衝擊，外資最新報告認為，短期來看，台灣環球晶(6488)和台勝科(3532)無論在規模和技術上都具有優勢，至於股價的評等上，環球晶仍是「表現優於大盤」，目標價450元。

環球晶和滬矽產業在2016年曾經有過交手，當時丹麥哥本哈根上市公司Topsil旗下的半導體事業群要出售，中國SCIG(當時稱上海矽產業投資有限公司)也參與競標，最後，環球晶以收購價金3.55億丹麥克朗(約17.6億台幣)得標，高出SCIG出價約1.3億元台幣。

滬矽產業登上資本市場，對於中國矽晶圓產業具有重要意義。中國半導體矽片的供應高度依賴進口，國產化進程嚴重落後，滬矽產業打破了中國12吋矽晶圓國產化率幾乎為0%的局面，推進中國半導體關鍵材料生產技術「自主可控」進程。

外資指出，雖然滬矽產業短期對台灣的矽晶圓廠不會有立即的影響性，但長期而言，在資本市場和區域市場還是會有威脅。

(時報資訊)