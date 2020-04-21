全台143名科學家首連署 疾呼氣候緊急狀態迫在眉睫 13:112020/04/21 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中研院環境變遷研究中心副主任許晃雄（左二）指出，自2018年起國際研究無不指出，氣候變遷是現今人類急需處理的重大威脅，而台灣就環境與地理位置上屬於脆弱國家，需立即反應才能應對氣候緊急狀態的急迫威脅。(陳怡誠攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7名長期關心氣候變遷專家發起，回應「生物科學」期刊去年底刊登的《世界科學家們的氣候緊急狀態警告》，獲得國內82個學研單位、143名專家連署響。（陳怡誠攝） 適逢世界地球日第50週年，台灣科學家20日首度發起連署，向社會大眾呼籲氣候緊急狀態已迫在眉睫；由7名長期關心氣候變遷專家發起，回應「生物科學」期刊去年底刊登的《世界科學家們的氣候緊急狀態警告》，獲得國內82個學研單位、143名專家連署響應氣候緊急狀態帶來的災難也具有高度不確定性、擴散迅速、會衝擊不同領域，一旦發生便難以回復。 (中時 ) #氣候 #狀態 #連署 #科學家 #世界 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本全國拉警報 每人補助10萬日圓 04:092020/04/17 全球財經 日本緊急狀態 擴及全國 04:102020/04/17 國際大事 韓陣營籲罷韓 遵守正當程序 04:102020/04/17 地方新聞 罷韓偷跑聲請停止敗陣 原因是法院未審高雄市民利益 13:312020/04/17 社會 罷韓投票確定 網曝這動作：國民黨真的急了… 07:512020/04/18 政治 中選會通過罷韓案6月6日投票 01:062020/04/18 政治要聞 下一步？王淺秋：愛護韓市長的朋友不要灰心 08:152020/04/19 政治 邀台灣加入聯合國 請願連署差3萬達標 09:542020/04/19 政治 氣候變遷 企業首當其衝 04:102020/04/20 產業特刊 日本北海道從防疫典範到重回封鎖的教訓 22:522020/04/20 國際 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 高血壓都是吃出來的！5飲食地雷少碰 - 生活 新加坡疫情失守 網嘆：這原因讓台灣人瞬間尷尬 - 生活 磐石艦成社區破口？高雄9巿民疑染疫 5地點與確診海軍重疊 - 生活 染疫官兵女友成破口？指揮中心：13人親密接觸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。