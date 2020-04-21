7名長期關心氣候變遷專家發起，回應「生物科學」期刊去年底刊登的《世界科學家們的氣候緊急狀態警告》，獲得國內82個學研單位、143名專家連署響。（陳怡誠攝）

適逢世界地球日第50週年，台灣科學家20日首度發起連署，向社會大眾呼籲氣候緊急狀態已迫在眉睫；由7名長期關心氣候變遷專家發起，回應「生物科學」期刊去年底刊登的《世界科學家們的氣候緊急狀態警告》，獲得國內82個學研單位、143名專家連署響應氣候緊急狀態帶來的災難也具有高度不確定性、擴散迅速、會衝擊不同領域，一旦發生便難以回復。

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