新冠疫情持續蔓延，台灣國軍防疫破功，海軍磐石軍艦爆發24人確診，目前感染源仍未釐清。前立委沈富雄認為，死亡人數還不夠，而經濟衰退的後果會比疾病本身嚴重。

台灣目前累計422例確診、6人死亡。連續兩天出現0確診後，18日疫情中心公布海軍3人確診，隔日又增加21名官兵確診，而700多名官兵下船趴趴走，也讓人擔憂是否造成防疫破口，引發大規模感染。

沈富雄在臉書表示，企鵝在開普敦街頭漫步、獅子橫躺在大馬的大馬路上晒日，恆河不再混濁、PM2.5不再蔽日，這些奇觀不是警訊，也非天譴的序曲，只是上天的輕喟與不悅。

「因為死人的數目還不夠，活人只是被禁足在室內」，沈富雄說，一旦疫情稍緩，隨時準備出門再作亂，川普的經濟顧問也揚言五一如不復工，衰退的後果將比病的本身嚴重。

沈富雄指出，瘟疫是人類千萬年來經歷過的「四大瘟神」之一，COVID-19這隻病毒是屬於佛系的，70%的患者屬於輕症，連肺炎都沒有，「不足為懼！何來瘟疫？」

沈富雄表示，這些年來，人類創造不少新工具，自以為看懂了「大數據」，致死率的小數目嚇不倒他們，病死很遙遠，餓死卻近在眼前，「當人演化得愈來愈目中無人，不知上帝是否還能偷笑？」

(中時電子報)