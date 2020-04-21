傳出行政院早在4月9日會議拍板，要求國防部發給國軍人員一天1片口罩，但國防部拖到17日才宣布國軍每人每天1片口罩政策，隔天就爆出磐石艦官兵確診案例，國民黨立委林奕華質疑國防部事前早知情，刻意選在公布確診案例前一天提前危機處理，掩蓋國軍口罩政策延誤的疏失。

據悉，行政院副院長陳其邁4月9日召集國防部等相關部會，討論國軍全面每人一天1片口罩事宜，但會中國防部對於如何執行認為還有討論空間，因而未按照當天結論執行，國防部直到17日下午要求行政院在召集相關會議討論，當天下午5點半發出新聞稿宣布國軍全面每人一天1片口罩定案。

針對行政院曾二度召集國防部進行會議，行政院發言人Kolas Yotaka說，的確有這兩場會議，行政院正進行調查，任何漫不經心或隱匿都不能容忍，調查結果一出爐會儘速請相關部會對外說明真相。

Kolas強調，除國軍口罩政策會調查，針對磐石艦隊整件事情來龍去脈，包括軍人航程中集回程通報系統，發現確診案例是否有回報，都會逐一確認釐清事實真相，一旦確認調查結果，會請相關部會說明。

林奕華昨天於司法法制委員會質詢指出，國防部17日下午5點半發出新聞稿，稱將會給國軍人員每人每天1片罩政策，隔一天就傳出磐石艦官兵確診案例，究竟這樣的政策是真心誠意要給國軍口罩，還是擔心確診消息曝光，提前做危機處理。

國防部副部長張哲平表示，17日中午由陳其邁副院長要求開會，會中陳副院長非常生氣，認為上周已經告知國軍全面每人配發1片口罩，當時回應因盤點數量需要時間，同意每兩周10片口罩，後來因註記問題延擱，陳副院長指責國防部及指揮中心物資中心，當天討論到1點半拍版定案，隨即向部長報告，沒有危機處理問題。

(中時 )