敦睦艦隊爆發群聚感染，成台灣防疫大破口，震驚各界，更質疑到底是誰允許敦睦艦隊在疫情期間出海執行任務？對此，民進黨立委王定宇稱是有機密任務，但國民黨吳斯懷直言，不要做出傷害台灣和外交關係的評論。沒想到吳斯懷的言論竟讓批踢踢網有推爆，更有網友直言真的嚇壞了。

敦睦艦隊磐石艦名官兵確診新冠肺炎，國民黨軍系立委吳斯懷今受訪表示，總統不要動不動就震怒，他不同意政府推到國軍，基層官兵身上，基層官兵也是受害者；敦睦艦去帛琉和外交部、國安會、僑委會有關係，總統不僅知情且是這次出航決策最後拍板者。

另就王定宇於臉書稱敦睦艦隊是執行機密任務，吳斯懷指出，這種事不應該有個別任何一個委員透過獨家的方式來說明。國防部第一時間應跳出來講有還是沒有，不然就會傷害國家、外交及兩岸關係。至於敦睦艦隊是否有涉及「額外航程」，他不做評論，這是國安問題的，也希望委員包含名嘴都不要揣測。

吳斯懷的說法竟讓批踢踢網友推爆！網友紛紛表示，「這次真的變成吳斯懷的場」、「民進黨廢到吳斯懷都能電」、「被吳反嗆」、「越想越神奇，吳應該有高人指點吧」、「應該很多人想不到自己也會有推吳斯懷的一天吧」、「不講統獨，他就很正常了」、「他這次說的很好」、「能被54White電,表示民進黨這次真的很落漆」！

網友留言。（摘自批踢踢）

(中時電子報)