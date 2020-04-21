蘋果(Apple)第 2 代 iPhone SE 正式發表後，全球果粉肯定都將目光轉移到 iPhone 12 系列身上。蘋果到底會在何時發表新機、又有哪些改變與升級，來看看 YouTuber 與爆料達人間最新的合作與爆料！

日前準確命中新 iPhone SE 發表日期的爆料達人 Jon Prosser (@jon_prosser) 日前分享了兩張手機設計圖(如下)，熟悉 iPhone 的朋友不難發現，圖片應是 iPhone 12 頂端的 TrueDepth 相機(原深感測相機)區域。對比當前搭載 TrueDepth 相機(也就是支援 Face ID 臉部解鎖技術)的 iPhone，設計圖中的 TrueDepth 相機區域明顯縮小，Jon Prosser 指出圖片中沒有指出麥克風的位置，並非沒有搭載，而是為了要強調其他元件，而麥克風的位置應該在揚聲器旁邊。從圖中也可看見，揚聲器位置被放置在邊框，有所調整。從曝光的圖片來看，跟近期傳聞 iPhone 12 系列「瀏海」有機會縮小的說法相符。

無獨有偶，知名 YouTube 頻道 EverythingApple Pro 也跟爆料達人 Max Weinbach (@MaxWinebach)合作，製作了最新關於 iPhone 12 Pro Max 的爆料影片。從曝光的新機 CAD 圖片來看，造型跟 2010 年的 iPhone 4 確實十分接近。他指出 iPhone 12 Pro Max 的機身厚度降為 7.4 mm(原本是 iPhone 11 Pro Max 為 8.1mm)，螢幕則從 iPhone 11 Pro Max 的 6.5 吋升級到 6.7 吋；螢幕邊框也從原本的 2.5mm 縮小到 1.5 mm。

主相機計搭載已使用在第四代 iPad Pro 當中的光學雷達掃描儀(LiDAR Scanner，蘋果官網指出具備光偵測和測距功能)，加上原本的三攝方案，會升級成類似「四筒」的造型，且每個鏡頭的直徑也都比原先 iPhone 11 Pro Max 的鏡頭大了一點點。不僅如此，iPhone 12 Pro Max 的天線帶也預計更寬，預料是為了帶來更好的 5G 連線性能。

EXCLUSIVE iPhone 12 Pro Max Design Leaks! It's HUGE

針對今年度預定秋季發表的新 iPhone(暫定名稱 iPhone 12 系列)，包含美國銀行(BOA)、維德布什證券（Wedbush Securities）、摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)，以及知名財經外媒全都預測，受到疫情影響，新機有很高可能會延後發表，並因此調降了對於新 iPhone 出貨量的預測。2019年底年無預警爆發且仍未停歇的新冠肺炎(COVID-19)疫情對於全球經濟還有各產業的衝擊，至今還沒有看到終點。蘋果能否挺過這一波挑戰，順利發表足夠吸引人的 5G iPhone，將是今年手機產業、5G 相關產業、電信業等重要焦點。

(科技)