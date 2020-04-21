國民黨立委呂玉玲安排國防部明天到立院報告此次敦睦支隊染疫情形，原本預計將以視訊方式質詢第一線醫官、艦長、支隊長。呂指控國防部在這段過程中不斷說謊、卸責，阻擋視訊會議，她呼籲國防部不要把責任都推給一線軍官，給醫官一個說明自己的機會。

呂玉玲透露，國防部這兩天再三阻擋讓醫官、艦長、支隊長進行視訊會議，到底是在害怕什麼？昨天晚上假冒打電話給疫情指揮中心，佯稱疫情指揮中心說有法律的疑慮，所以不同意直播，她昨天直接打給疫情指揮中心，疫情指揮中心莊仁祥說「視訊沒有問題」，還特別說有交代國防部副總長執行官，所以國防部是知道的。

而今天早上，國防部竟然又曲解疫情指揮中心的講法，指稱疫情指揮中心發言人莊仁祥指傳染病防治法第11條：「對於傳染病病人、施予照顧之醫事人員、接受隔離治療者、居家檢疫者、集中檢疫者及其家屬之人格、合法權益，應予尊重及保障，不得予以歧視。非經前項之人同意，不得對其錄音、錄影或攝影。」不能同意視訊。

呂玉玲說，法條清清楚楚就寫著「要保障其合法權益」，今天國防部就是打算把責任全部推給醫官，「我們身負監督政府的工作、反應人民的聲音，如果不給醫官一個說明自己的機會，我們才是傷害他的權益。」

呂玉玲表示，國防部甚至跟她說「視訊會造成壓力，影響疫調的真實性」，但是視訊有壓力，不視訊國防部就不會給他壓力、要他吞下了嗎？當疫情指揮中心呼籲誠實的時候，疫調的真實性已經被動搖了。

呂玉玲說，相信醫官沒有隱瞞的動機，醫官如果要隱瞞，就不會留下這麼詳盡的就診紀錄，今天國防部三番兩次質疑醫官的專業判斷，就是要醫官一個人頂罪，國防部這種說謊、隱瞞、推卸責任的態度，無助於維持國人對國防部的信任，請國防部不要再躲藏、推卸責任了，請誠實面對，坦誠告之。

(中時 )